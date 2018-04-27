Уолл-стрит выросла благодаря хорошим отчетам компаний и техсектору

Основные индексы США выросли в четверг, прибавив около 1 процента на фоне хороших квартальных отчетов компаний и подъема техсектора.

Индекс Nasdaq прервал пятидневное снижение, в то время как технологический индекс S&P вырос впервые за последние шесть сессий.

Акции Facebook подорожали на 9,1 процента после того, как хорошие квартальные результаты соцсети развеяли страхи о последствиях скандала с несанкционированным доступом к данным пользователей.

Акции Advanced Micro Devices и Qualcomm подорожали на 13,7 и 1,4 процента соответственно, так как производители чипов отчитались о превысивших прогнозы квартальных результатах, которые разубедили инвесторов в слабом спросе на смартфоны после предупреждений ряда азиатских производителей.

Индекс Dow Jones прибавил 0,99 процента до 24.322,34 пункта, индекс S&P 500 - 1,04 процента до 2.666,94 пункта, индекс Nasdaq Composite - 1,64 процента до 7.118,68 пункта.

Акции Amazon.com Inc подскочили более чем на 6 процентов после завершения официальной сессии, так как онлайн-ритейлер отчитался о 43-процентном подъеме выручки в первом квартале.

Бумаги Visa выросли на 4,8 процента после того, как оператор крупнейшей в мире платежной системы обнародовал превзошедший ожидания прогноз прибыли и выручки.

Акции General Motors выросли на 0,4 процента. Компания в четверг отчиталась о превысивших прогнозы квартальных результатах, несмотря на снижение производства высокодоходных пикапов.