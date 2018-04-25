Уолл-стрит закрылась в минусе из-за беспокойства о росте доходности госбондов

Уолл-стрит резко снизилась во вторник после того, как ряд “тяжеловесов” рынка предупредили о росте расходов, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3 процентов впервые за четыре года.

Бумаги Caterpillar просели на 6,20 процента, так как руководство промышленной компании сообщило, что ее прибыль в первом квартале станет самой высокой за год, и предупредило о росте цен на сталь. Между тем прибыль производителя тяжелой техники превзошла прогнозы.

S&P 500 и Dow снизились максимально за две с половиной недели.

Результаты других компаний, включая Lockheed и 3M, также разочаровали инвесторов, усилив давление на рынок на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних бондов стабильно растет из-за беспокойства об инфляции, растущем предложении долговых бумаг и росте стоимости заимствований ФРС.

Бумаги 3M Co оказали наибольшее давление на индекс Dow Jones, упав на 6,83 процента. Прибыль компании совпала с прогнозами, а не превзошла их.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,74 процента до 24.024,13 пункта, индекс S&P 500 - на 1,34 процента до 2.634,56 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,7 процента до 7.007,35 пункта.

Технологический сектор также подвергся распродаже. Акции Facebook Inc снизились на 3,7 процента.

Бумаги Alphabet сбавили 4,77 процента, поскольку компания сообщила о росте расходов и снижении маржи.

Акции Apple Inc подешевели на 1,39 процента из-за беспокойства о снижении спроса на высокотехнологичные смартфоны.

Бумаги Lockheed Martin Corp, крупнейшего поставщика оружия для Пентагона, упали на 6,17 процента. Компания отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли в первом квартале и повысила годовой прогноз продаж и прибыли, но не улучшила прогноз в отношении денежного потока.