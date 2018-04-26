Dow, S&P закрыли сессию ростом за счет хорошей корпоративной отчетности

Уолл-стрит перешла на положительную территорию в среду благодаря превзошедшим прогнозы отчетам компаний, однако оптимизм инвесторов почти полностью затмило беспокойство о росте доходности госбондов и корпоративных расходов.

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрыли волатильные торги ростом, в то время как Nasdaq понес потери пятую сессию подряд под давлением техсектора.

Акции Boeing выросли на 4,2 процента после того, как компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли на фоне хороших продаж коммерческих авиалайнеров.

В то же время акции Twitter подешевели на 2,4 процента, поскольку компания сообщила, что ожидает замедления роста выручки и увеличения расходов.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,25 процента до 24.083,83 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18 процента до 2.639,4 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,05 процента до 7.003,74 пункта.

Акции Facebook выросли после закрытия официальной биржевой сессии, так как компания отчиталась о выручке, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит.

Бумаги Comcast подорожали на 2,7 процента, поскольку компания подтвердила намерения купить Sky за $31 миллиарда вслед за публикацией отчета о прибыли, которая превысила ожидания.

Индексы страхового, технологического и финансового секторов S&P 500 завершили торги в минусе.