Фондовые индексы США снижаются в ходе торгов в пятницу

Фондовый рынок США, начавший торги в пятницу без единой динамики, затем перешел к снижению. Тем не менее он, вероятнее всего, завершит "в плюсе" вторую неделю подряд. С понедельника по четверг Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,4%, Standard & Poor's 500 - на 1,3%, Nasdaq Composite - примерно на 2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск опустился на 0,17% и составлял 24623,19 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,22% - до 2687,17 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка снизилось на 0,61%, составив 7193,68 пункта.

Внимание инвесторов обращено на корпоративную отчетность, также их интерес вызывает растущая доходность гособлигаций, сообщает MarketWatch.

Увеличение продаж госдолга в Европе и сильный рост сырьевых цен подкрепляет позиции "медведей" на рынке US Treasuries. В четверг доходность десятилетних госбумаг США достигала 2,93% годовых, что примерно на 2 базисных пункта ниже максимума текущего года, который был отмечен в феврале.

Котировки акций Apple Inc. в начале сессии снизились на 3,2% после того, как днем ранее ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) дал разочаровавший инвесторов прогноз выручки на второй квартале, что обусловлено замедлением роста мирового рынка смартфонов.

Бумаги Schlumberger Ltd. подешевели на 1,8%. Нефтесервисная компания удвоила чистую прибыль в январе-марте и повысила выручку, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Однако Schlumberger заявила, что ожидает проблемы с поставками в нефтяной отрасли в этом году.

Между тем цена бумаг General Electric Co. подскочила на 4,8%. Многопрофильный концерн увеличил чистый убыток в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше прогнозов.

Позитивная финансовая отчетность также является причиной повышения рыночной стоимости Honeywell International Inc. (+1,5%).

Котировки акций Twitter Inc. поднимаются на 3,9% после того, как аналитики MKM Partners улучшили рекомендации для них до "покупать" с "нейтрального уровня".