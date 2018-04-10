Доллар вырос к иене на фоне улучшения аппетита к риску после речи лидера КНР

Доллар укрепился по отношению к иене во вторник утром на фоне общего улучшения аппетита к риску после обещания председателя КНР Си Цзиньпина снизить импортные пошлины, ослабившего беспокойство о торговом конфликте между двумя крупнейшими экономиками мира.

Выступая на церемонии открытия Азиатского экономического форума в городе Боао провинции Хайнань, китайский лидер пообещал сделать страну более открытой для внешнего мира и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров.

Доллар вырос на 0,4 процента до 107,20 иены после подъема вплоть до отметки 107,245. Американская валюта снижалась в предыдущие две сессии из-за беспокойства рынка об ужесточении риторики между США и Китаем.

Австралийский доллар, чувствительный к изменению аппетита к риску, поднялся на 0,5 процента до $0,7735.

Евро укрепился до 131,95 иены, прежде коснувшись максимальной отметки с 14 марта - 132,035 иены.

По словам аналитиков, геополитические риски оказывают давление на пару доллар/иена на фоне опасений, что отношения между США и Россией могут ухудшиться в связи с ситуацией в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в понедельник осудил предполагаемую химатаку в контролируемом повстанцами сирийском городе Дума в Восточной Гуте и сказал, что скоро примет решение о мерах в ответ на произошедшее.

Евро стабилизировался к доллару около отметки $1,2307 после роста примерно на 0,35 процента накануне, когда он коснулся шестидневного максимума $1,2331.

Поддержку единой валюте оказали комментарии главы Европейского центробанка Марио Драги, который сказал в понедельник, что падение фондовых рынков в этом году существенно не повлияло на финансовые условия в еврозоне.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют поднялся на 0,12 процента до 89,947 после снижения на 0,3 процента в понедельник.

Канадский доллар продолжает оставаться в плюсе после роста ночью до C$1,2676 за доллар США, максимальной отметки с 27 февраля.