Доллар стабилен к евро, иена дешевеет

Курс доллара США стабилен к евро. Иена дешевеет к большинству мировых валют на снижении рисков эскалации торговых противоречий между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в соцсети Twitter, что Китай ослабит свои ограничения на деятельность иностранных компаний на территории страны, поскольку "это будет правильно". Также он выразил уверенность в том, что страны сумеют договориться по поводу налогов и защиты интеллектуальной собственности. "Си Цзиньпин и я всегда останемся друзьями", - добавил президент.

По словам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, валютные трейдеры постепенно переключают внимание с вопросов глобальной торговли на статданные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в США (индекс CPI) в марте не изменились по сравнению с февралем и выросли на 2,4% в годовом выражении. Цены без учета таких волатильных товаров, как продукты питания и энергоносители, как ожидается, увеличились на 0,2% и 2,1% соответственно.

Также участники рынка ждут выступления председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме, который проходит в эти дни на острове Хайнань. Его выступление состоится во вторник.

Доллар по состяонию на 9:37 мск незначительно подрос к евро - до $1,2278 против $1,2281 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени увеличилась к японской валюте до 131,49 иены по сравнению со 131,32 иены в предыдущий день. Курс доллара увеличился до 107,11 иены против 106,93 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,04%.