Доллар в плюсе к иене, но беспокойство вокруг Сирии сдерживает рост

Доллар укрепился к иене в четверг, однако демонстрировал сдержанный рост, поскольку беспокойство о возможных военных мерах Запада против Сирии оказали японской валюте поддержку.

Геополитическая напряженность отодвинула на второй план тревоги о торговом споре США и Китая. Доллар к 9.34 поднялся на 0,08 процента до 106,85 иены после падения на 0,4 процента в среду.

Иена часто пользуется спросом на рынке в период волатильности и политической напряженности.

Президент США Дональд Трамп в среду в твиттере предупредил Россию о предстоящем ответе Вашингтона на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, пообещав, что ракеты “прилетят” и раскритиковав Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада.

Евро снизился к доллару на 0,07 процента до $1,2356 после роста в ходе нескольких предыдущих сессий. За неделю единая европейская валюта выросла на 0,7 процента, поскольку комментарии представителей руководства ЕЦБ подкрепили взгляд инвесторов в том, что регулятор движется в сторону нормализации денежно-кредитной политики.

Канадский доллар достиг семинедельного максимума в C$1,2545 в среду. К утру четверга он сбавил 0,08 процента до C$1,2590.

Австралийский доллар снизился на 0,12 процента до $0,7750 после подъема до $0,7773 - максимума с 22 марта - в среду.

С учетом что участники рынка сосредоточились на ситуации в Сирии, доллар практически не получил поддержку после публикации протокола заседания ФРС, согласно которому все представители руководства регулятора считают, что темпы роста экономики и инфляции ускорятся в ближайшие месяцы.

Индекс доллара к корзине шести основных валют прибавил 0,05 процента до 89,611 89.536 после снижения до минимума двух недель на уровне 89,355 в среду.