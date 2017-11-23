Доллар сдал позиции на фоне беспокойства ФРС о низкой инфляции

Доллар коснулся минимума двух месяцев к иене в четверг, ослабнув после публикации протокола последнего заседания Федрезерва, который показал, что ряд представителей руководства регулятора обеспокоены стабильно низкой инфляцией.

Доллар к иене опустился до 111,07 иены в ходе азиатских торгов, минимума с 18 сентября. К 8.45 МСК валюта США подросла к иене на 0,07 процента до 111,28.

Объем торгов, вероятно, будет меньше обычного в четверг, поскольку японские и американские рынки закрыты по случаю праздников.

В среду доллар просел почти на 1,1 процента к иене, показав максимальное однодневное снижение с середины мая.

Протокол заседания ФРС, проходившего с 31 октября по 1 ноября, показал, что представители руководства американского ЦБ ждут возникновения необходимости повысить ставку в “близком будущем”, укрепив ожидания рынка относительно роста ставки в декабре.

Однако протокол указал на беспокойство некоторых чиновников регулятора в отношении прогноза инфляции. При этом ФРС будет главным образом опираться на экономические данные, определяя сроки следующих повышений ставки.

Индекс доллара подрос на 0,02 процента до 93,243 к корзине основных валют, но находился вблизи пробитого в среду месячного минимума в 93,212.

Евро прибавил к доллару 0,07 процента, поднявшись до $1,1827, после роста на 0,7 процента в среду, который помог ему вновь приблизиться к достигнутому на прошлой неделе месячному пику на уровне $1,1862.