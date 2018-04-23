Air France отменила рейсы из-за забастовки работников

Авиакомпания Air France в понедельник отменила 25% рейсов из-за забастовки работников. Об этом сообщает The Local со ссылкой на авиакомпанию.

"Авиакомпания ожидает, что обеспечит выполнение 75% рейсов в понедельник, первый день 48-часовой забастовки работников", - говорится в сообщении.

Air France планирует обеспечить выполнение 65% долговременных рейсов, 65% среднепродолжительный рейсов из/в аэропорт Шарля де Голля в Париже и 85% процентов краткосрочных рейсов в парижском аэропорту Орли и аэродромов в провинциях.

По оценкам Air France, участие в забастовке примут 28% пилотов, 20% членов экипажа и 13% наземного персонала.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании бастуют уже 10-й день за последние два месяца из-за спора относительно заработной платы в компании.