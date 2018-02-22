Во Франции проходит забастовка сотрудников Air France

Забастовка пилотов, бортпроводников и наземного персонала авиакомпании Air France проходит в четверг в нескольких городах Франции, часть рейсов отменена.

Акция проходит по призыву нескольких профсоюзов, объединяющих сотрудников авиакомпании. Главное требование — увеличение зарплаты на 6%.

Несколько сотен одетых в униформу сотрудников компании собрались утром в четверг у штаб-квартиры Air France в парижском пригороде Руасси. С собой бастующие принесли флаги профсоюзов. По данным перевозчика, всего в забастовке планировали принять участие 28% сотрудников.

Накануне Air France заявила, что планирует выполнить 75% полетной программы. В частности, ожидается, что за четверг будет осуществлено 50% дальнемагистральных рейсов из Парижа, 75% среднемагистральных из и в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, а также 85% ближнемагистральных полетов.