Последнее обновление: 10.04.2018 17:35

Сотрудники Air France начали забастовку

Сотрудники авиакомпании Air France начали очередную забастовку. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Забастовка продлится два дня. На апрель запланированы еще две аналогичные акции — 17–18 апреля и 23–24 апреля. Из-за забастовок будут выполнены 75% запланированных полетов.

Ранее в апреле президент профсоюза Альтер Франсуа Аман заявил РБК, что в ближайшие дни около 30–35% пилотов Air France выйдут на забастовку с требованием повышения зарплат, из-за чего могут быть отменены до 30% рейсов. Сотрудники авиакомпании требуют увеличения зарплат на 6%, поскольку с 2011 года не было индексации.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии отменила около 800 рейсов на 10 апреля.

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