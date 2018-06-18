Франция ответственна за треть всех задержек авиарейсов в Европе

Французское управление воздушного движения несет ответственность за треть всех задержек авиарейсов в Европе. Об этом говорится в отчете финансового комитета французского Сената.

В период с 2004 по 2016 год французские авиадиспетчеры бастовали 254 дней, тогда как в Греции, которая занимает второе место в Европе по этому показателю, было всего 46 дней забастовок, в Италии - 37 и Германии - 4, сообщает The Local.

"Каждый день забастовки во Франции гораздо больше влияет на европейский трафик, чем забастовки в других европейских странах", - говорится в отчете.

Помимо частых забастовок, Франция также удерживает первенство по количеству задержек, связанных с устаревшим оборудованием.

"Наша страна несет ответственность за 33% задержек в связи с управлением воздушным движением в Европе", - отмечается в документе.

Ежегодные дополнительные расходы авиакомпаний из-за задержек составляют 300 млн евро.

Франция потратила более 2 млрд евро на модернизацию управления воздушным движением с 2011 года, однако 4000 французских диспетчеров воздушного движения не справляются с увеличением трафика.

В 2017 году они контролировали более 3,1 млн рейсов, что на 4% больше по сравнению с 2016 и на 8,6% по сравнению с 2015 годом.