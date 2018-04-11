Последнее обновление: 11.04.2018 15:49

Фондовая Европа демонстрирует понижательные тенденции на геополитических рисках

Сегодня фондовые индексы Западной Европы демонстрируют умеренное снижение на фоне повышения геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:08 мск уменьшился на 0,27% - до 377,38 пункта.

Британский FTSE 100 понизился на 0,06%, французский CAC 40 - на 0,27%, германский DAX - на 0,32%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,15% и 0,03% соответственно.

Слухи о том, что международная коалиция может нанести авиаудар по Сирии в ответ на возможное применение правительственными войсками химического оружия, становятся все более настойчивыми. За резкий ответ уже высказались США, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия, и США с Францией разместили истребители с управляемыми ракетами в пределах досягаемости от сирийских объектов.

"Рынок может отреагировать на авиаудар резким снижением аппетита к риску", - говорят аналитики FxPro.

В то же время риски эскалации торгового конфликта между США и Китаем несколько снизились после оптимистичных заявлений представителей обеих стран. Тем не менее, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в среду, что возвращение протекционистской политики может нарушить сложившуюся систему регулирования торговли.

В среду стало известно, что объем промпроизводства в Великобритании в феврале 2018 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,2% относительно февраля прошлого года, тогда как эксперты ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 2,9%.

В обрабатывающей промышленности страны производство снизилось на 0,2% относительно января, причем снижение было зафиксировано впервые за последние 11 месяцев. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Акции британского ритейлера Tesco Plc подскочили на 6,1%. Компания сообщила о росте прибыли почти в 10 раз в финансовом году, завершившемся 24 февраля, до 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,85 млрд). Кроме того, Tesco впервые за четыре года выплатит акционерам годовые дивиденды.

Цена бумаг Deutsche Telekom поднимается на 1,8% на слухах, что принадлежащий ей американский сотовый оператор T-Mobile возобновил переговоры о слиянии с конкурентом Sprint. Предыдущие переговоры завершились ничем в ноябре.

Капитализация авиакомпании Air France-KLM увеличивается на 1,2%. Компания пригласила представителей профсоюзов к обсуждению вопросов оплаты труда. Переговоры начнутся в четверг, и руководство фирмы рассчитывает таким образом положить конец забастовке, которая уже принесла ей убыток в 140 млн евро.

Стоимость акций датского производителя пищевой продукции Chr. Hansen Holding A/S упала на 3,7% на слабых квартальных финпоказателях.

Котировки бумаг Barry Callebaut снижаются на 3,5%. Крупнейший в мире производитель шоколада отчитался о росте продаж в первом финполугодии на 8% в натуральном выражении по сравнению с ростом рынка в целом на 2,5%. Вместе с тем в денежном выражении выручка снизилась на 1,8% на фоне снижения цен на какао.

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