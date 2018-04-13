Большинство фондовых индикаторов Европы растет в начале торгов

Сегодня фондовые индексы Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и следят за политическими событиями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:47 мск повысился на 0,14% - до 379,35 пункта.

Британский FTSE 100 понизился на 0,11%. Французский CAC 40 вырос на 0,15%, германский DAX - на 0,38%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,29% и 0,17% соответственно.

Президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем, сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Такие заявления были позитивно восприняты рынком, рассмотревшим в них сигналы смягчения позиции США во внешней торговле.

"В прошлом году президент сдержал свое обещание о выходе из ТТП, поскольку оно был невыгодным для американских рабочих и фермеров, - говорится в распространенном заявлении. - Вместе с тем президент последовательно говорил, что он открыт для значительно более выгодной сделки".

Кроме того, министр обороны США Джим Мэттис предупредил на совещании у президента Дональда Трампа, что совместный с союзниками удар Соединенных Штатов по Сирии может перерасти в широкий конфликт Запада, с одной стороны, и России и Ирана - с другой, сообщило издание New York Times со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

"Было бы наивно предполагать, что события последних 24 часов означают исчезновение геополитической угрозы, - говорит старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Однако пока все указывает на то, что индексы продолжат торговаться у верхней границы диапазона, особенно если американские компании продемонстрируют сильную отчетность".

Сегодня за 1-й квартал отчитаются JPMorgan Chase и Citigroup.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в марте на 1,5% в годовом выражении и на 0,4% к февралю.

Оба показателя совпали как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Акции британского разработчика программного обеспечения Sage Group рухнули на 13%, рекордными темпами с 1994 года, на заявлении компании о том, что ее выручка может сократиться в 2018 году из-за снижения регулярного дохода и продаж корпоративного ПО.

Цена бумаг Rolls-Royce опускается на 2,2% после того, как промышленная группа сообщила о необходимости дополнительных проверок некоторых авиационных двигателей модели Trent 1000, что приведет к повышению расходов в 2018 году.

Капитализация оператора Лондонской фондовой биржи (LSE) повысилась на 0,4% на новости о назначении новым CEO Дэвида Швиммера из Goldman Sachs.

Рыночная стоимость Volkswagen растет на 1,1% также на новостях о смене руководства. Германский автомобилестроительный концерн сообщил об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Маттиаса Мюллера, на его место назначен глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, пришедший в компанию в 2015 году из BMW.

Котировки бумаг британского девелопера Hammerson Plc падают на 12,5%. Ранее французская Klepierre объявила, что не станет делать новое предложение о покупке Hammerson после отклонения предыдущего. Капитализация Klepierre выросла на 2%.

Акции Alstom подорожали на 1,1%. Французская промышленная группа возглавляет консорциум инвесторов, получивший контракт на создание системы метро без машинистов в канадском Монреале на сумму 1,8 млрд евро.