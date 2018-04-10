Европейские рынки акций торгуются на повышательном тренде

Фондовые индексы Западной Европы активно растут, позитивно реагируя на заявления председателя КНР Си Цзиньпина.

Выступая на Боаосском азиатском форуме, Си Цзиньпин пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

Кроме того, он рассказал о планах Китая снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в СП по выпуску машин в КНР.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в Великобритании в марте подскочили на 1,4% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,3%.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 12:15 увеличился на 0,54% - до 377,31 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,65%, германский DAX - на 0,94%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,24%.

Благодаря позитивным новостям из Китая дорожают акции горнодобывающих компаний. Капитализация Rio Tinto увеличилась на 2,3%, BHP Billiton - на 2,4%, Glencore - на 1,8%.

Цена бумаг Telecom Itali поднимается на 2,1%. Совет директоров итальянской компании решил исключить вопрос о назначении шести новых директоров из голосования в ходе общего собрания акционеров в мае. Этот вопрос был вынесен на голосование инвестиционной компанией Elliott Management Corp.

Капитализация российских сырьевых компаний, бумаги которых торгуются в Лондоне, восстанавливаются во вторник после падения накануне. Цена акций Evraz Plc увеличилась на 1,9%, Polymetal - на 2,1%

Тем временем акции Raiffeisen Bank упали в цене на 6% на новости, что французский BNP Paribas приобретает польские активы банка за 775 млн евро.

Рыночная стоимость авиакомпании Air France-KLM опустилась на 1,5%. Компания сообщила, что ее ущерб от забастовок сотрудников составит 140 млн евро.