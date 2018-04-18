Уолл-стрит выросла благодаря хорошим квартальным отчетам

Основные индексы США выросли во вторник, поскольку хорошие квартальные результаты Netflix и UnitedHealth воодушевили инвесторов, внушив им оптимизм в отношении текущего сезона отчетности.

Акции Netflix подорожали на 9 процентов, закрывшись на рекордном максимуме после того, как компания сообщила о превысившем прогнозы росте числа подписчиков.

Бумаги Amazon.com выросли на 4 процента после выхода отчета Netflix, а также на фоне признаков того, что Верховный суд США, похоже, не готов позволить штатам взимать налоги с продаж с базирующихся в других штатах онлайн-ритейлеров - ходатайство об этом ранее подала Южная Дакота.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 выросла на 18,6 процента в первом квартале - максимально за семь лет, показали данные Рейтер.

Индекс Dow Jones вырос на 0,89 процента до 24.786,63 пункта, индекс S&P 500 - на 1,07 процента до 2.706,39 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,74 процента до 7.281,10 пункта.

Десять из 11 основных секторов S&P выросли, сильнее всего - технологический, прибавивший 2,2 процента. Потребительский сектор вырос на 1,9 процента за счет подъема бумаг Netflix и Amazon.

Акции Goldman Sachs снизились на 1,6 процента, поскольку инвестбанк сообщил о перерыве в обратном выкупе акций и росте расходов. Тем не менее квартальная прибыль Goldman превысила прогнозы Уолл-стрит.

Бумаги UnitedHealth подорожали на 3,6 процента после того, как крупнейшая компания США в области медицинского страхования повысила прогноз прибыли и отчиталась о финансовых результатах, превзошедших ожидания Уолл-стрит.