Уолл-стрит выросла на фоне оптимизма о квартальных результатах, ослабления страхов о Сирии

Акции США выросли в четверг, так как инвесторы ждали хороших квартальных отчетов компаний на старте сезона отчетности, в то время как американский лидер Дональд Трамп сказал, что вероятный удар по Сирии может быть нанесен не слишком скоро, немного успокоив страхи перед геополитической напряженностью.

Трамп в четверг написал в твиттере, что удар по Сирии, о возможности которого он объявил накануне, может произойти “очень скоро или совсем не скоро”.

Финансовые акции выросли на 1,8 процента - максимально среди 11 основных секторов S&P. Техсектор прибавил 1,3 процента.

Настроения инвесторов также поддержали хорошие квартальные результаты BlackRock Inc и Delta Air Lines Inc.

Прибыль Delta превысила прогнозы, в результате чего акции авиаперевозчика выросли на 2,9 процента.

Бумаги BlackRock подорожали на 1,5 процента, так как квартальная прибыль компании по управлению активами также превысила прогнозы аналитиков.

В пятницу стартует активная фаза сезона отчетности: о квартальных результатах отчитаются банки JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co.

Аналитики ждут, что квартальная прибыль компаний S&P 500 вырастет на 18,4 процента в годовом выражении - максимально за семь лет, свидетельствуют данные Reuters .

Индекс Dow Jones поднялся на 1,21 процента до 24.483,05 пункта, индекс S&P 500 - на 0,83 процента до 2.663,99 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,01 процента до 7.140,25 пункта.

Акции Facebook Inc снизились на 1,5 процента после роста на 5,3 процента за две предыдущие сессии. Глава компании Марк Цукерберг в среду и в четверг в общей сложности в течение 10 часов отвечал на вопросы американских законодателей в Конгрессе в связи со скандалом вокруг несанкционированного доступа к данным пользователей соцсети.