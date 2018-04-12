Американский рынок акций начал день на позитиве

В начале торгов в четверг американские фондовые индексы поднимаются благодаря снижению геополитической напряженности вокруг Сирии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 повысился на 216,28 пункта (0,89%) и составил 24405,73 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 15,89 пункта (0,6%) - до 2658,08 пункта. Nasdaq Composite прибавил 42,72 пункта (0,6%) и составил 7111,74 пункта.

Накануне индексы снизились на заявлениях президента США Дональда Трампа о намерении нанести ракетный удар по Сирии. В четверг он отметил, что ракетный удар может состояться как в ближайшее время, так и в отдаленном будущем.

Кроме того, участники рынка оценивают новость о том, что спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан не намерен переизбираться после окончания своего срока на этом посту в январе следующего года.

По мнению экспертов, если представители Демократической партии получат большинство в палате после ноябрьских выборов, реализация запланированных Д.Трампом мер во второй половине его первого президентского срока может быть сильно затруднена.

Кроме того, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 233 тыс. Этот показатель указывает на очень активный рост рынка труда в стране.

Акции ритейлера товаров для дома Bed, Bath & Beyond рухнули на 18% на фоне слабого прогноза финпоказателей на текущий год.

Цена бумаг авиакомпании Delta Air Lines поднимается на 1,8%. Компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке за 1-й квартал 2018 года и дала относительно оптимистичный прогноз на 2-й квартал.

Капитализация инвесткомпании BlackRock растет на 2,2%. Она превысила прогнозы рынка по прибыли и выручке по итогам третьего квартала подряд.

Стоимость акций сети аптек Rite Aid увеличилась на 4,3%. Компания сообщила о росте скорректированной прибыли сильнее ожиданий экспертов и сообщила о закрытии сделки по продаже части аптек компании Walgreens Boots Alliance.