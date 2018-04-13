Фондовый рынок США перешел в красную зону

Американские фондовые индексы, демонстрировавшие подъем при открытии рынка в пятницу, перешли к снижению. Снижаются котировки акций JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, несмотря на сильные квартальные отчеты всех трех банков.

Трейдеры ждали начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2018 года, рассчитывая, что он станет светлым пятном на фоне усиления геополитической напряженности. Тем не менее, события вокруг Сирии, а также торговый спор между США и Китаем остаются в фокусе внимания рынка.

"Пока компании публикуют довольно хорошие отчеты, и это соответствует нашим ожиданиям, что текущий сезон отчетности станет одним из наиболее сильных со времен Великой рецессии, - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора 50 Park Investments Адама Сархана. - Результаты банков особенно воодушевляют".

Геополитические факторы, по словам А.Сархана, по-прежнему вызывают опасения, однако отходят на второй план. Эти факторы "пока не нанесли ущерба ни экономике, ни корпоративным прибылям", говорит эксперт.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, Белый дом планирует усилить давление на Китай, полагая, что его жесткая стратегия в отношении торговых отношений с Пекином приносит плоды.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:25 мск в пятницу снизился на 68,73 пункта (0,3%) и составил 24414,32 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,77 пункта (0,3%) - до 2657,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 32,32 пункта (0,45%) и составил 7107,93 пункта.

Акции JPMorgan Chase & Co. в ходе торгов в пятницу подешевели на 1,7%, Citigroup - на 1,8%, Wells Fargo - на 2,9%.

Все три банка увеличили чистую прибыль в первом квартале, причем показатели превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Amazon снизилась на 0,3%. Накануне президент США Дональд Трамп распорядился провести оценку финансового состояния Почтовой службы США. Ранее Д.Трамп обвинял Amazon в злоупотреблении услугами Почтовой службы.

Цена акций Zillow Group, владеющей крупнейшим в США сайтом недвижимости, упала на 9,3% на информации о том, что компания намерена заняться бизнесом, в рамках которого дома приобретаются с целью последующей реновации и продажи. Это направление бизнеса считается довольно рискованным.