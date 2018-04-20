Фунт подешевел, иена в минусе на фоне восстановления аппетита к риску

Фунт стерлингов торговался вблизи двухнедельных минимумов к доллару в пятницу после комментариев главы Банка Англии и выхода слабых данных о розничных продажах в Британии, в то время как японская иена снизилась на фоне восстановления аппетита к риску.

В то же время многие инвесторы сохраняли осторожность в связи с неопределенностью вокруг ряда вопросов, начиная с торговой политики США и заканчивая Северной Кореей и Сирией.

Глава Банка Англии Марк Карни в четверг снизил ожидания относительно повышения ставки в мае, отметив, что в текущем году будут и “другие заседания”.

Разочаровывающие данные о розничных продажах в Британии, вышедшие в четверг, также вызвали сомнения относительно прогноза подъема ставок регулятором.

Фунт к 8.40 торговался на уровне $1,4076 после снижения до отметки $1,4069 в четверг - минимума двух недель.

К евро фунт удерживался на уровне 0,8768 после падения до трехнедельного минимума в 0,87725.

Евро торговался без внятной динамики к доллару на уровне $1,2342 после снижения на 0,24 процента на предыдущей сессии.

Доллар вырос на 0,25 процента до 107,63 иены, приблизившись к пику семи недель в 107,78, достигнутому на прошлой неделе. Американскую валюту поддержало то, что президент США Дональд Трамп не выдвинул новых требований в торговле на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ранее на этой неделе.

Новозеландский доллар снизился на 0,5 процента до $0,7236, достигнув минимумов более чем двух недель из-за слабых данных об инфляции, вышедших в четверг.