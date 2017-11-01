Доллар растет перед назначением нового главы ФРС

Доллар растет в среду, пока инвесторы ждут окончания заседания ФРС США, итоги которого позволят судить о темпах повышения ставок, а слабо торгующийся новозеландский доллар вновь набрал динамику после обнадеживающей трудовой статистики.

Женщина пересчитывает деньги в обменном пункте в Янгоне 23 мая 2013 года. REUTERS/Soe Zeya Tun

Индекс доллара к 8.45 подрос на 0,15 процента до 94,691, однако остался у трехмесячного максимума на уровне 94,680 пункта, достигнутого в пятницу.

Новозеландский доллар вырос на 0,86 процента до $0,6906 пункта благодаря данным о занятости, показавшим, что уровень безработицы в стране упал сильнее ожидаемого - до 4,6 процента.

В последние недели “киви” был под давлением из-за опасений, что новая правительственная коалиция во главе с лейбористами может ограничить иностранные инвестиции и миграцию.

Доллар США прибавил 0,26 процента до 113,90 иены, оставаясь недалеко от максимума трех месяцев на уровне 114,45 иены в пятницу.

Японские рынки будут закрыты в пятницу из-за государственного праздника, и ряд инвесторов выстраивает позиции в преддверии перерыва, сказали участники рынка, хотя многие по-прежнему не решаются делать крупные ставки перед выходом данных занятости в США в пятницу.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1632, все еще восстанавливаясь от потерь пятницы, после того, как ЕЦБ сообщил о продлении программы выкупа активов до сентября 2018 года.

Британский фунт снизился на 0,1 процента к доллару до $1,3274, предварительно установив максимум более двух недель на уровне $1,3293.