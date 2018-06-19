Японская нацвалюта дорожает к доллару и евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает к доллару и евро на опасениях валютных трейдеров по поводу эскалации внешнеторгового конфликта США с Китаем.

При этом евро немного дешевеет и в паре с долларом. По состоянию на 9:05 мск евро стоил $1,1612 против $1,1623 на закрытие прошлой сессии.

В паре с иеной доллар подешевел на то же время до 109,56 иены по сравнению со 110,55 иены в понедельник.

Стоимость единой европейской валюты к 9:05 мск составила 127,23 иены против 128,49 иены накануне.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.

Рост курса австралийского доллара к доллару США превышает 0,6%.

Д.Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом.

"Необходимы дополнительные меры, чтобы подтолкнуть Китай к изменению несправедливой политики, открытию рынка для товаров из США, принятию более сбалансированных торговых отношений", - сказал Д.Трамп.

Эксперты отмечают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы роста мировой экономики.

Тем временем курс австралийского доллара к доллару США упал во вторник на 0,5%, впервые за последний год опустившись до менее $0,74. Австралия сильно зависит от экономики Китая, крупнейшего импортера австралийского сырья.