Иена ослабла на фоне возобновления аппетита к риску благодаря ослаблению страхов о торговой войне

Японская иена, которая традиционно считается безопасным активом, снизилась во вторник, так как сообщения о том, что США и Китай могут начать торговые переговоры, способствовали снижению опасений инвесторов о возможной торговой войне, оживив спрос на рискованные активы.

Глобальные рынки на прошлой неделе пережили существенные потрясения после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины на китайские товары, и Пекин пригрозил принять схожие меры, спровоцировав страхи о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако сообщения о том, что США и Китай готовы к дальнейшим обсуждениям, позволили на какое-то время ослабить эти опасения, и трейдеры надеются, что меры, которые примет Вашингтон, будут гораздо более скромными, чем объявлено изначально.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в понедельник, что Китай и США должны продолжать торговые переговоры, пообещав облегчить доступ к рынку для американских предприятий.

Ослабление беспокойства вокруг напряженности в торговых отношениях США и Китая усилило аппетит к рискованным активам. Уолл-стрит в понедельник пережила лучший день за два с половиной года, а индекс Dow Jones показал третий сильнейший рост в пунктах за свою историю.

Доллар укрепился на 0,2 процента до 105,62 иены. В понедельник американская валюта достигла 16-месячного минимума 104,56 иены.

Евро вырос на 0,2 процента к иене до 131,53 иены после роста на 1,4 процента в понедельник, который стал сильнейшим однодневным ростом в процентном выражении с июня 2017 года.

По отношению к доллару евро укрепился на 0,1 процента до $1,2449, удерживаясь вблизи вчерашнего пика $1,24615, наиболее высокого уровня с середины февраля.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, стабилизировался около отметки 89,064, находясь недалеко от установленного в понедельник минимума за пять недель 88,979.