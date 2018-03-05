Иена дорожает к евро и доллару

Евро в понедельник стабилизировался в паре с долларом, замедлил падение по отношению к иене и швейцарскому франку и перешел к росту в парах со многими другими валютами - инвесторы успокаиваются после первоначальной негативной реакции на новости об итальянских выборах.

Кроме того, евро поддерживают новости из Германии, где в минувшие выходные успешно завершилось формирование правительства, которое тянулось с сентября.

Ни одна из итальянских партий не получила большинства в парламенте по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов, сообщили итальянские СМИ. По данным экзит-поллов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.

"Рынки игнорирует потрясения по итогам выборов, но самоуспокоенность не может продолжаться долго", - отмечает старший экономист Hermes Investment Management Сильвия Дальанджело. Вместе с тем она подчеркивает, что Италия привыкла к политической нестабильности: после Второй мировой войны в стране сменилось 65 правительств, каждое из которых в среднем проработало немногим более года.

По мнению главного экономиста Manulife Asset Management Меган Грин, формирование коалиции после выборов в Италии затянется и приведет к путанице, но инвесторы именно к этому и готовились, поэтому реакция рынков не будет чрезмерно негативной. "Возможно, будет наблюдаться небольшая волатильность и умеренное повышение доходности итальянских гособлигаций", - отметила она.

В Германии большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию" Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Евро к 9:13 сегодня стоил $1,2319 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс единой европейской валюты к иене опустился к этому времени до 130,02 иены со 130,26 иены в прошлую пятницу. Доллар подешевел до 105,56 иены по сравнению со 105,75 иены на закрытие в пятницу.