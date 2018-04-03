Беспокойство вокруг торгового спора США и Китая оказывает поддержку иене

Японская иена удерживает позиции во вторник утром на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая, которая породила беспокойство по поводу перспектив роста мировой экономики, подорвав аппетит инвесторов к риску.

Доллар практически не меняется, торгуясь около отметки 105,90 иены, после снижения на протяжении трех торговых дней подряд, в результате которого он отступил от достигнутого 28 марта двухнедельного пика на уровне 107,00 иены.

В понедельник японская валюта укрепилась из-за падения фондового рынка США на фоне распродажи акций технологических компаний из-за возобновившихся опасений о торговой войне.

Китай в минувшие выходные объявил о введении дополнительных пошлин на ряд американских товаров, усилив торговые противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Аппетит инвесторов к риску вряд ли быстро восстановится, если не произойдет ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая, отмечает аналитик Стивен Иннес из брокерской фирмы Oanda.

Иена, которая традиционно считается безопасным активом, как правило, пользуется спросом в период политической и финансовой нестабильности в мире.

Торговый спор Китая и США, вероятно, продолжит оставаться в фокусе рынка в ближайшие дни.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, обнародует список китайских товаров, которых коснутся новые американские тарифы на импорт.

Внимание инвесторов также сосредоточено на американской статистике, ожидаемой на этой неделе, в частности, данных о занятости в США вне сельскохозяйственного сектора в марте, которые будут опубликованы в пятницу.

Евро вырос на 0,05 процента до $1,2306.

Австралийский доллар подорожал на 0,29 процента до $0,7683, удерживаясь выше трехмесячного минимума $0,7643, установленного на прошлой неделе.