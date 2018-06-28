Доллар стабилен, неоднозначность позиции США в отношении китайских инвестиций ограничивает рост

Доллар торгуется практически без изменений по отношению к своим основным конкурентам в четверг, не сумев продолжить наблюдавшийся ночью рост на фоне противоречивых сигналов из Вашингтона относительно планов ограничения китайских инвестиций.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется вблизи 95,435 после роста на 0,65 процента в предыдущую сессию.

Американская валюта укрепилась после того, как президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что будет использовать усиленный метод проверки безопасности, чтобы воспрепятствовать угрозам, связанным с китайскими инвестициями в технологии страны, вместо введения ограничений непосредственно в отношении Китая.

Позднее, однако, главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью Fox Business Network, что объявленные Трампом планы не означают смягчения позиции в отношении Китая.

По словам аналитиков, доллар продолжает пользоваться спросом, несмотря на снижение доходности гособлигаций США и падение акций на Уолл-стрит, в связи с приближением конца первой половины 2018 года.

Валюта США практически не меняется по отношению к иене, торгуясь вблизи 110,26 иены. В среду доллар поднялся до 110,49 иены, но немного отошел от этой отметки после комментариев Кадлоу.

Евро слегка повысился - до $1,1553 - после снижения на 0,8 процента ночью. Беспокойство по поводу политической ситуации в Германии, как ожидается, может оказать давление на единую валюту.

Австралийский доллар сумел немного восстановиться после падения в предыдущую сессию из-за сохраняющейся напряженности в торговых отношениях США и Китая. Он вырос на 0,15 процента до $0,7352 после падения до полуторагодового $0,7323 в среду.

Китайский юань продолжил слабеть, коснувшись нового полугодового минимума 6,626 за доллар.