Доллар стабилен при поддержке роста доходности казначейских облигаций США

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в четверг при поддержке роста доходности казначейских облигаций США на фоне улучшения аппетита инвесторов к рисковым активам, однако сохраняющееся беспокойство о торговом споре Вашингтона и Пекина ограничило рост валюты.

К 8.33 индекс доллара сбавил 0,02 процента, опустившись до 89,608 после роста на 0,1 процента в среду.

Доллар вырос на 0,17 процента к иене до 107,41 иены.

Укрепление доллара было ограниченным с учетом роста доходности 10-летних казначейских облигаций, которая накануне повысилась более чем на 5 базисных пунктов, показав максимальный однодневный прирост со 2 марта.

Евро подрос на 0,07 процента до $1,2381 после небольшого подъема днем ранее.

Иена практически не отреагировала на встречу президента США Дональда Трампа и японского премьера Синдзо Абэ, которые договорились активизировать консультации по вопросам торговли.

Турецкая лира подешевела к доллару после роста более чем на 2 процента накануне в связи с тем, что президент страны Тайип Эрдоган призвал к досрочным выборам в июне, более чем на год раньше, чем планировалось.

Лира снизился на 0,21 процента к доллару до 4,02 лиры за доллар.

Канадский доллар потерял 0,6 процента к американскому после комментариев Банка Канады, которые показались инвесторам недостаточно агрессивными.

Регулятор сообщил в среду, что продолжит повышать ставку, воздержавшись от этого решения по итогам апрельского заседания, но отметил, что не знает, когда это потребуется и насколько агрессивными должны быть темпы ужесточения политики, чтобы удержать инфляцию.

В четверг канадский доллар подрос на 0,07 процента до C$1,2618, но отошел от максимума семи недель в C$1,2528, достигнутого перед заседанием регулятора.