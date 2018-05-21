Доллар вырос к иене на фоне ослабления опасений о торговле

Доллар вырос к иене в понедельник после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Вашингтон и Пекин поставили торговую войну “на паузу”.

Его комментарии оживили надежды на ослабление напряженности в торговых отношениях двух крупнейших экономик мира и поддержали аппетит к риску.

Доллар к 8.53 вырос на 0,5 процента до 111,35 иены, обновив максимум четырех месяцев.

Потепление в торговых отношениях США и Китая, скорее всего, поддержит рискованные активы, такие как акции, и благоприятно скажется на курсе доллара к иене, сказал Стивен Иннес из Oanda в Сингапуре.

Мнучин и главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сказали, что соглашение, которое американская и китайская делегации заключили в субботу, создает основу для решения проблемы дисбаланса торговли в будущем.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,2 процента до 93,870. Евро опустился на 0,2 процента до $1,1749 после снижения до отметки $1,1743 - минимума пяти месяцев.

Фунт стерлингов потерял 0,3 процента до $1,3439, достигнув минимума с конца декабря.

Инвесторы ждут выхода протокола последнего заседания Федрезерва, который будет обнародован в среду и может пролить свет на темпы ужесточения политики регулятором.