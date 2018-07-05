Основные валюты остаются под давлением торговой войны США и Китая, юань стабилен

Основные валюты находятся в подвешенном состоянии в четверг, ожидая вступления в силу пошлин Вашингтона на импорт китайской продукции, в то время как курс юаня остается стабильным после того, как Народный банк Китая на этой неделе предпринял попытку остановить начавшееся падение нацвалюты.

Евро к 8.45 вырос на 0,2 процента до $1,1680, укрепившись за прошедшие несколько недель вопреки беспокойству о замедлении роста экономики и политической неопределенности в Европе.

Доллар прибавил 0,13 процента к иене, поднявшись до 110,59 иены, однако отошел от максимума полутора месяцев в 111,14 иены, достигнутого во вторник.

Юань торговался на отметке 6,6350 за доллар, находясь на расстоянии от пробитого во вторник минимума 11 месяцев в 6,7344 юаня за доллар.

В то же время на биржах сохранялась нервозность, поскольку участники рынков готовились к началу полноценной торговой войны между Китаем и США. Вашингтон сообщил, что 6 июля введет пошлины на товары из Китая стоимостью $34 миллиарда, и Пекин пообещал принять ответные меры в тот же день.

Между тем министерство финансов Китая сообщило в среду, что Пекин “абсолютно точно не будет” делать первый выстрел в торговой войне с США и не станет первым вводить пошлины.

Фунт стерлингов сбавил 0,02 процента к доллару до $1,3227.

Канадский доллар подешевел на 0,08 процента до C$1,3152 после подъема до C$1,3113, максимума с середины июня, в среду.

Индекс доллара снизился на 0,22 процента до 94,463. В среду он упал до 94,397, минимума более чем за неделю.