Доллар подешевел к иене из-за угроз Трампа ввести новые пошлины на китайские товары

Доллар снизился к иене в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп сказал, что поручил чиновникам, занимающимся вопросами торговли, рассмотреть возможность введения новых пошлин в отношении продукции из КНР стоимостью $100 миллиардов.

Продолжительный торговый спор между США и Китаем заставил инвесторов опасаться его последствий для мировой торговли и роста глобальной экономики, при этом финансовые рынки чувствительно реагируют на развитие событий.

Трамп сказал в четверг, что США рассматривают введение новых пошлин “в свете несправедливых ответных мер Китая” на действия Вашингтона.

Его слова стали поводом для роста иены, которая пользуется спросом в период экономической неопределенности.

К 8.57 доллар снизился на 0,07 процента до 107,30 иены, отойдя от достигнутого в четверг месячного максимума в 107,49 иены.

Хотя до сих пор снижение доллара к иене оставалось достаточно сдержанным, оно может ускориться, особенно если японские и американские рынки подвергнутся еще большему давлению, сказал старший аналитик глобальных рынков Sumitomo Mitsui Banking Corporation Сатоси Окагава.

“Если рынок сочтет ситуацию тяжелой, думаю, мы увидим рост иены, в то время как рынки акций, вероятно, ослабнут”.

Евро снизился к японской валюте на 0,08 процента до 131,29 иены.

К доллару евро сбавил 0,01 процента до $1,2237.

В фокусе внимания валютных трейдеров в пятницу помимо торговых противоречий Вашингтона и Пекина - трудовая статистика США и комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.