Доллар укрепляется к евро, иена дешевеет

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо повышается на ослаблении опасений относительно глобальной торговой войны, поскольку США и Китая подают сигналы о том, что они открыты к торговым переговорам, сообщает MarketWatch.

"Вся шумиха вокруг торговой войны мало влияет на пару доллар-иена", - отмечает старший трейдер Oanda Стивен Иннес.

По состоянию на 9:41 курс доллара повысился до $1,2263 против $1,2278 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой доллар подорожал до 107,05 иены по сравнению со 106,78 иены накануне.

За евро к 9:41 давали 131,28 иены против 131,10 иены на закрытие торгов в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,08%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%.

США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил в среду Ларри Кадлоу, ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.

"Да, это возможно, это часть процесса", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая. Л.Кадлоу назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин "начальными предложениями".

Кроме того, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, известный своей мягкой позицией по вопросам денежно-кредитной политики, в среду заявил о том, что не видит причин для дальнейшего повышения базовой процентной ставки в США.

"В текущих условиях нет необходимости повышать ставку еще сильнее с целью оказания давления на инфляцию, поскольку инфляция уже ниже целевого уровня", - сказал он.