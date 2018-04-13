В Беларуси вводят обязательную юридическую экспертизу технических правовых актов

Лукашенко 12 апреля подписал указ № 135 "Об обязательной экспертизе технических нормативных правовых актов", сообщает его пресс-служба.

"Указ призван исключить избыточность технических требований к предпринимательской и иной экономической деятельности и создать надлежащие условия для работы бизнеса путем введения института юридической экспертизы технических нормативных правовых актов", - говорится в комментарии.

Согласно указу, все принятые технические акты, являющиеся обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования, а также обязательность которых еще только планируется установить, теперь подлежат юридической экспертизе. Ее будет проводить независимая структура – Национальный центр правовой информации.

Документом определены ключевые элементы данной экспертизы: предмет и сроки ее проведения, критерии оценки представленного на экспертизу технического акта, решения, принимаемые в отношении него по результатам экспертизы, и другие.

При этом только технические акты, получившие по итогам экспертизы положительное заключение, будут включаться в Национальный реестр правовых актов и официально опубликовываться. Остальные документы не будут вступать в действие и должны быть отменены ведомствами и должностными лицами, их принявшими.

Ожидается, что такой подход позволит повысить качество подготовки технических документов и не допустить случаев закрепления в них чрезмерных и экономически необоснованных требований к бизнесу.

Также указом совершенствуется порядок формирования и ведения Национального правового интернет-портала, иных государственных информационно-правовых ресурсов.