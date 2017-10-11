Совет по развитию предпринимательства в Беларуси наделили допполномочиями

Лукашенко 10 октября подписал указ № 370 «О Совете по развитию предпринимательства», который входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

"Документ предусматривает повышение роли Совета по развитию предпринимательства за счет наделения его рядом дополнительных полномочий", - говорится в комментарии к указу.

К компетенции Совета теперь будет относиться рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов, в том числе технического характера, оказывающих влияние на порядок и условия осуществления предпринимательской деятельности. Совет сможет напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и правительство. Эти предложения будут являться обязательными для рассмотрения.

Члены Совета смогут участвовать в работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при республиканских органах государственного управления и иных организациях, подчиненных правительству, местных органах власти.

Указом также обновлен субъектный состав Совета. В него вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса, занятые в различных сферах экономической деятельности.