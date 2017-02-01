В РБ установлены предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки в 2017 году

Постановлением Совмина № 85 от 31 января 2017 года установлены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2016 год для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2017 году.

Как сообщает сайт правительства, установлены следующие предельные значения: для индивидуальных предпринимателей – 335,4 тыс. рублей; микроорганизаций – 2459,6 тыс. рублей; малых организаций – 9279,4 тыс. рублей.

Ежегодное установление Совмином предельных значений выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотрено положением об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденным указом от 21 мая 2009 года №255.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.-