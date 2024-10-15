В Беларуси обновили требования к продукции собственного производства

Постановлением Совмина № 756 от 12 октября 2024 года определены продукция, работы и услуги, которые относятся к собственному производству.

Согласно документу, это распространяется на юридических лиц (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг), индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Беларуси, которые производят продукцию (выполняют работы либо оказывают услуги), в том числе резидентов СЭЗ, особой экономической зоны "Бремино-Орша", специальных туристско-рекреационных парков.

Кроме того, требования распространяются на резидентов индустриального парка "Великий камень", владельцев свободных складов (резиденты СЭЗ), которые осуществляют деятельность по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в СЭЗ, особой экономической зоне "Бремино-Орша", специальном туристско-рекреационном парке, индустриальном парке "Великий камень", на свободном складе.

Производителем продукции признается юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в Беларуси и занимающиеся в стране и за ее пределами производством продукции.

В отдельных случаях к работам и услугам собственного производства относятся также деятельность коммерческих микрофинансовых организаций по предоставлению трех и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам - физическим лицам в сумме, не превышающей 15 тыс. базовых величин на одного заемщика на день заключения договора, под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования. Кроме того, к таким работам и услугам относится лизинговая деятельность, деятельность по предоставлению платежных услуг, предусмотренных в ст.9 закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З "О платежных системах и платежных услугах", а также страховая деятельность.

Постановление определяет порядок выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства, срок действия таких сертификатов и другие нюансы.

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.