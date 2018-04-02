Доллар стабилен к иене на фоне сохраняющихся опасений о торговой войне

Доллар показывал незначительные колебания к иене в понедельник, взяв передышку после ралли прошлой недели, на фоне осторожности инвесторов из-за сохраняющегося беспокойства о торговом споре США и Китая.

К 8.45 доллар подрос на 0,06 процента до 106,33 иены после роста более чем на 1,5 процента на прошлой неделе, что стало максимальным недельным подъемом с сентября 2017 года.

Американская нацвалюта укреплялась к иене на прошлой неделе на фоне признаков, что Китай и США работают над тем, чтобы избежать полномасштабной торговой войны, а также надежд на дипломатический прорыв в вопросе прекращения ядерной программы КНДР.

Связанный с этими факторами рост аппетита к риску оказал давление на иену, которая, как правило, пользуется спросом в период волатильности на рынке.

Однако с учетом сохраняющихся противоречий между США и Китаем некоторые аналитики говорят, что рост доллара к иене в ближайшей перспективе может быть ограничен.

Китай ввел дополнительные пошлины в размере до 25 процентов на 128 американских товаров, включая замороженную свинину, вино и некоторые виды фруктов и орехов, в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, сообщило китайское министерство финансов.

Доллар снизился на 0,16 процента до 90,005 к корзине шести основных валют-соперников, отойдя от достигнутого в прошлый четверг недельного максимума в 90,178.

Евро снизился к доллару на 0,06 процента до $1,2314.