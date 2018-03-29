Доллар ослаб к иене, но надежды на разрядку в Восточной Азии оказывают поддержку

Доллар в четверг утром ослаб по отношению к японской иене, отчасти утратив импульс роста после сильнейшего однодневного подъема в предыдущую сессию благодаря надеждам на разрядку напряженности в Восточной Азии.

Американская валюта снизилась на 0,3 процента до 106,56 иены, отдав часть завоеванных в среду позиций, когда доллар вырос на 1,43 процента, продемонстрировав максимальный подъем с 11 сентября 2017 года.

Китай заявил в среду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал сохранять приверженность денуклеаризации, а президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что ждет встречи с лидером КНДР.

Кроме того, как сообщила японская газета Asahi в четверг, Токио через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направил Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита.

Все это позволило предположить, что дипломатический прорыв в решении проблемы ядерной программы КНДР может быть ближе, чем когда-либо, несмотря на то, что некоторые трудности сохраняются.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,2321. В среду единая валюта снизилась на 0,75 процента, отступив от пятинедельного максимума $1,24765, установленного в предыдущую сессию.

Давление на евро в последние дни оказывали комментарии некоторых чиновников Европейского центробанка, свидетельствующие о том, что ЕЦБ не спешит сворачивать меры стимулирования в связи с низкой инфляцией.

Австралийский доллар ранее в четверг коснулся трехмесячного минимума $0,7643 на фоне беспокойства о возможности торговой войны между США и Китаем.