Доллар стабилен после ралли, может столкнуться с давлением в новом квартале

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в пятницу - начавшееся в первые дни недели восстановление забуксовало в преддверии нового квартала, в ходе которого американская нацвалюта может вновь подвергнуться давлению.

К 9.36 индекс доллара снизился на 0,2 процента до 89,946.

Индекс поднялся почти на 0,6 процента за неделю, в ходе которой он коснулся недельного максимума в 90,178 за счет ряда факторов, включая ослабление беспокойства о торговом протекционизме.

За квартал индекс сбавляет более 2 процентов и готовится понести потери пятый квартал кряду.

К иене доллар снизился на 0,24 процента до 106,16 иены. За неделю он набрал около 1,5 процента, но за квартал потерял примерно 5,7 процента.

Евро вырос на 0,15 процента до $1,2319, но за неделю сбавляет около 0,3 процента. За квартал единая европейская валюта выросла примерно на 2,6 процента на фоне перспектив завершения аккомодационной денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Фунт стерлингов набрал 0,19 процента к доллару, поднявшись до $1,4044.

За квартал фунт прибавил 3,9 процента, показав лучшую динамику с середины 2015 года.

Австралийский доллар прибавил 0,1 процента до $0,7687, отойдя от достигнутого в четверг минимума трех месяцев в $0,7648.

За квартал австралийская нацвалюта потеряла 1,7 процента.

Большинство валют торгуются в узком диапазоне, поскольку многие ключевые мировые рынки закрыты в пятницу по случаю католической Пасхи.