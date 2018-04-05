Акции США растут на фоне ослабления страхов о торговой войне

Акции Facebook, Amazon и промышленных компаний позволили фондовому рынку США продолжить восстанавливаться в четверг на фоне ослабления беспокойства о торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

К 17.31 индекс Dow Jones прибавил 0,91 процента до 24.483,93 пункта, индекс S&P 500 - 0,55 процента до 2.659,25 пункта, индекс Nasdaq Composite - 0,48 процента до 7.075,94 пункта.

Укрепился и технологический сектор, подвергавшийся распродаже в последние три недели. Бумаги Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix подорожали на 0,8-2,7 процента.

Акции Boeing и Caterpillar, которые оказались в лидерах падения в среду, после того как Китай объявил о введении пошлин на американскую продукцию стоимостью $50 миллиардов, выросли на 2,7 и 1,6 процента соответственно.

Dow оправился после падения на 500 пунктов в среду, поскольку главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу сказал, что администрация ведет с Китаем “переговоры”, а не торговую войну.

Экономические данные в четверг показали, что дефицит торгового баланса США составил в феврале $57,60 миллиарда, тогда как аналитики ожидали отрицательное сальдо в размере $56,80 миллиарда.

Акции Facebook выросли на 2,7 процента после того, как ее глава Марк Цукерберг сказал, что компания не обнаружила “значимых последствий” использования или продажи рекламы с момента скандала.