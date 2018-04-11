Уолл-стрит выросла после комментариев главы КНР

Акции США выросли во вторник после того, как обещание председателя КНР Си Цзиньпина понизить пошлины на импорт ослабило опасения инвесторов относительно нарастания напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Си в ходе первого с начала торгового спора с США публичного выступления пообещал еще больше открыть экономику КНР для зарубежных инвесторов и понизить пошлины на импорт части продукции, включая автомобили.

Его комментарии поддержали глобальные рынки, оказавшиеся под давлением из-за взаимных угроз Китая и США о введении пошлин на суммы в миллиарды долларов.

Акции Facebook выросли на 4,5 процента после выступления главы компании Марка Цукерберга перед американскими законодателями.

Цукерберг избрал примирительный тон в попытке смягчить потенциальные меры регуляторов после скандала вокруг несанкционированного доступа к данным пользователей соцсети.

Энергетический индекс показал максимальный рост среди 11 основных секторов S&P, прибавив 3,3 процента на фоне подъема цен на нефть.

Индекс Dow Jones вырос на 1,79 процента до 24.408,00 пункта, индекс S&P 500 - на 1,67 процента до 2.656,87 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,07 процента до 7.094,30 пункта.

На отрицательной территории торги завершили индексы коммунальных услуг и недвижимости, снизившиеся после того, как данные указали на более сильный, чем ожидалось, рост цен производителей в США в марте, сигнализировав об ускорении инфляции.

Акции Sprint Corp подскочили на 17,1 процента после сообщений о том, что компания возобновила переговоры о слиянии с T-Mobile US Inc. Бумаги T-Mobile подорожали на 5,7 процента.