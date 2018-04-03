Уолл-стрит упала из-за техсектора на фоне опасений о торговой войне

Фондовый рынок США снизился по итогам сессии понедельника, так как инвесторы распродавали акции технологического сектора на фоне возобновившихся опасений о торговой войне.

При этом основные индексы торговались ниже своих 200-дневных скользящих средних, а индекс S&P 500 закрылся ниже этого ключевого технического уровня впервые со времен референдума в Великобритании о выходе из Евросоюза в июне 2016 года.

Первый торговый день второго квартала начался с повсеместной распродажи, сконцентрированной в акциях технологических компаний и предприятий сектора второстепенных товаров и услуг.

Бумаги Amazon.com, Tesla и Microsoft пострадали из-за ответных торговых мер Китая, о которых было объявлено в воскресенье.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 1,9 процента до 23.644,19 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,23 процента до 2.581,88 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,74 процента, опустившись до 6.870,12 пункта.

Акции Amazon.com оказали наибольшее давление на S&P 500, подешевев на 5,2 процента из-за продолжившихся нападок президента США Дональда Трампа на онлайн-ритейлера.

Все 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили торги на отрицательной территории, при этом наибольшие потери понесли индексы сектора второстепенных товаров и услуг и технологического сектора, снизившиеся на 2,8 и 2,5 процента соответственно.

Давление на Nasdaq оказали акции Microsoft, Intel, Apple Inc, Facebook и Alphabet.

Бумаги Tesla Inc закрылись снижением на 5,1 процента, после того как компания сообщила о производстве 2.000 автомобилей Model 3 в неделю, что ниже целевого показателя на уровне 2.500 машин. Акции страховой компании Humana Inc подорожали на 4,4 процента на фоне новостей о том, что она ведет переговоры с Walmart о расширении партнерства или возможной покупке ее ритейлером. Цена бумаг Walmart снизилась на 3,8 процента.