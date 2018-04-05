Уолл-стрит выросла благодаря утихнувшему беспокойству по поводу пошлин Китая

Основные индексы Уолл-стрит повысились примерно на один процент по итогам торгов среды, в то время как инвесторы переключили внимание с торгового конфликта между США и Китаем на финансовую отчетность компаний.

Беспокойство о возможности торговой войны, заставившее инвесторов распродавать акции в начале сессии, ослабло во второй половине дня, после того как главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил, что администрация США находится в процесс “переговоров” с Китаем, нежели в состоянии торговой войны.

Инвесторы говорят, что находят утешение в том, что торговые пошлины, если и будут приняты, не вступят в силу немедленно. Стратеги также указывают на отскок вверх индекса S&P от ключевого уровня технической поддержки, ожидая дальнейшего роста акций в период отчетности компаний за первый квартал, который начинается в середине апреля.

Индекс S&P открылся ниже 200-дневной скользящей средней, ключевого технического уровня, но повысился в ходе торгов и во второй половине дня перешел на положительную территорию.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,96 процента до 24.264,30 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 1,16 процента до 2.644,69 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 227,88 пункта, или 1,45 процента, поднявшись до 7.042,11 пункта

Впервые с начала марта S&P продемонстрировал рост на протяжении двух сессий подряд.

Технологический сектор прибавил 1,4 процента, при этом лишь два его компонента завершили сессию на отрицательной территории, включая Facebook Inc, акции которой упали после новостей о том, что глава компании даст показания в Конгрессе в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей. Цена бумаг Facebook снизилась к закрытию на 0,6 процента до $155,10.

Бумаги Boeing оказали наибольшее давление на Dow, снизившись на 1 процент до $327,44 после падения до $311,88.

Промышленный сектор S&P развернулся в плюс ближе к концу торгов, закрывшись ростом на 0,4 процента.