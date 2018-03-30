Уолл-стрит завершила неудачный квартал на мажорной ноте

Американский фондовый рынок закрыл торги четверга уверенным подъемом по итогам волатильной короткой недели на фоне восстановления технологического сектора, однако индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average понесли наибольшие квартальные потери более чем за два года.

Рынок начал год на оптимистичной ноте, но растерял набранное преимущество из-за коррекции на фоне беспокойства о процентных ставках, опасений по поводу усиления торговых противоречий между США и Китаем и распродажи бумаг технологических компаний.

Техсектор в четверг отыгрывал потери и закрылся подъемом на 2,2 процента, прибавляя по ходу торгов до 3,2 процента. В результате три основных индекса Уолл-стрит завершили торги в плюсе.

В лидерах роста среди компонентов сектора оказались бумаги Facebook, Intel, Alphabet и Microsoft.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,07 процента до 24.103,11 пункта, индекс S&P 500 - на 1,38 процента до 2.640,87 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,64 процента до 7.063,45 пункта.

За квартал S&P потерял 1,19 процента, Dow Jones снизился на 2,27 процента, а Nasdaq набрал 2,32 процента.

Инвесторы не отреагировали на экономические данные, указавшие на небольшое увеличение потребительских расходов и падение числа обращений за пособиями по безработице до минимума более 45 лет.

Базовый индекс потребительских расходов (PCE) вырос на 1,6 процента в годовом исчислении. Индекс, который ФРС считает важным индикатором инфляции, остается ниже целевой 2-процентной отметки с середины 2012 года.

Акции Amazon.com подорожали на 1,1 процента, восстановившись после падения на 4,6 процента, связанного с тем, что президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал онлайн-ритейлера, написав в твиттере, что компания платит “мало или вообще не платит налоги государству и местным властям”, однако не предъявил никаких доказательств.

В пятницу на рынках будет выходной по случаю празднования католической Пасхи.