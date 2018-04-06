Уолл-стрит закрыла ростом третьи торги подряд на фоне ослабления страхов о торговой войне

Индексы Dow и S&P 500 завершили в плюсе третьи торги подряд в четверг, показав самую длительную серию роста примерно за месяц, так как инвесторы стали меньше опасаться эскалации торгового спора между США и Китаем и переключили внимание на грядущий сезон отчетности.

Индекс Cboe Volatility, индикатор краткосрочной волатильности S&P 500, за которым наиболее пристально следят участники рынка, снизился на 1,12 пункта до 18,94 пункта, минимума более чем за две недели.

Бумаги Boeing, оказавшиеся в лидерах падения на торгах среды, после того как Китай объявил о введении пошлин на товары из США стоимостью $50 миллиардов, подорожали на 2,7 процента и стали главным драйвером роста индекса Dow. За ними последовали акции Goldman Sachs, набравшие 1,3 процента.

Оптимизм инвесторов относительно прибыли компаний в первом квартале возрос, при этом на следующей неделе стартует сезон отчетности, который должны открыть результаты JPMorgan Chase и еще нескольких финансовых компаний.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,99 процента до 24.505,22 пункта, индекс S&P 500 - на 0,69 процента до 2.662,84 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,49 процента до 7.076,55 пункта.

Акции Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix набрали от 0,3 до около 3 процентов.