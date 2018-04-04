Уолл-стрит завершила торги ростом, S&P поднялся выше ключевого уровня поддержки

Три основных индекса американского фондового рынка выросли по итогам волатильной сессии вторника, пока инвесторы ждали начала сезона отчетности, при этом S&P 500 поднялся выше ключевого уровня поддержки, а бумаги Amazon.com подскочили на фоне надежд на то, что критика президента США Дональда Трампа в адрес компании не приведет к изменениям в регулировании.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,65 процента до 24.033,36 пункта, индекс S&P 500 - на 1,26 процента до 2.614,45 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,04 процента до 6.941,28 пункта.

Технологический сектор S&P 500 завершил торги ростом на 1 процент.

Акции Amazon оказали наибольшую поддержку индексу Nasdaq. Белый дом сообщил, что не принимает никаких мер, хотя Трамп продолжил критиковать онлайн-ритейлера, следует из сообщения Bloomberg.

Трейдеры сказали, что сосредоточились на технических уровнях индексов. S&P 500 преодолел 200-дневную скользящую среднюю примерно за час до конца торгов вторника и находился выше до конца сессии.

Бумаги Tesla Inc подорожали на 6 процентов, поскольку производитель электромобилей сообщил, что больше не нуждается в увеличении капитала в текущем году, и обнародовал высокие показатели производства автомобилей Model 3.

Акции Viacom Inc снизились на 3,7 процента после того, как агентство Рейтер сообщило, что CBS Corp планирует сделать предложение о покупке медиакомпании ниже ее текущей рыночной стоимости. Акции CBS подорожали на 4,2 процента.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, выросла на 18,4 процента в первом квартале, показали данные Reuters.