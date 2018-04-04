Фондовая Америка торгуется в красной зоне

Рынок акций США резко падает в начале сессии в среду из-за дальнейшего обострения торгового противостояния с Китаем, в лидерах падения - промышленные и высокотехнологичные компании, а также производители соевых бобов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск упал на 392,44 (1,63%) - до 23640,92 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени потерял 28,12 пункта (1,08%) и составил 2586,33 пункта. Значение Nasdaq Composite с открытия рынка уменьшилось на 79,08 пункта (1,14%), до 6862,20 пункта.

Nasdaq Composite впервые за 2 года перешел в зону коррекции, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней.

Власти Китая в среду заявили о планах ввести 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров, экспортируемых в Китай, включая такие важные статьи экспорта, как самолеты и соевые бобы.

Решение принято в ответ на опубликованный накануне администрацией президента США Дональда Трампа план обложения аналогичной пошлиной 1,3 тыс. наименований китайского экспорта общей стоимостью $50 млрд в год.

"Торги продолжат быть очень волатильными, поскольку перспективы торговой войны бросают темную тень на мировые рынки капитала", - считает Стивен Иннес из Oanda.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард не видит необходимости в дальнейшем повышении процентных ставок в США.

Акции Tesla подешевели на 1,9% на торгах в среду. Аналитики обеспокоены отставанием производства Model 3 от заявленных в начале года показателей.

Технологический сектор остается в центре внимания инвесторов с учетом недавних потерь. Акции Amazon.com Inc. упали на 1,7%, поскольку участники рынка обеспокоены возможными последствиями претензий президента США Дональда Трампа к компании и ее главе Джеффу Безосу.

При этом цена бумаг Apple уменьшилась на 1,4%, Alphabet - на 1,5%, Facebook - на 2,4%.

Промышленные компании с существенным объемом продаж в Китае несут особо высокие потери: курс ценных бумаг Boeing рухнул на 5%, Caterpillar - на 2,6%, General Motors и Ford Motor - на 0,5%.

Акции музыкального стримингового сервиса Spotify, который во вторник прошел листинг на Нью-йоркской фондовой бирже, продолжают падение вторую сессию подряд, потеряв 3,3% стоимости.

Рыночная стоимость медиагиганта CBS Corp. опустилась на 0,6% на сообщения о попытке купить Viacom Inc. по цене ниже текущей рыночной капитализации. Бумаги Viacom прибавили в цене 1,9%.