Фондовые индикаторы США начали торги падением

В начале сессии в пятницу американские фондовые индикаторы опускаются, участники рынка оценивают худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США и риски введения новых пошлин на импорт товаров из Китая.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск понизился на 165,41 пункта (0,68%) и составил 24339,81 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,29 пункта (0,61%) - до 2646,55 пункта. Nasdaq Composite потерял 40,02 пункта (0,57%) и составил 7036,54 пункта.

В красной зоне торгуются акции всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average. Рыночная стоимость Boeing падает на 1%, Caterpillar - на 1,7%.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 103 тыс., минимальными темпами с осени прошлого года. Между тем безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 2000 года, по итогам третьего месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 170 тыс. и снижения безработицы до 4%.

Между тем в четверг президент США Дональд Трамп дал указание подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР в ответ заявили о намерении ввести пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму, сообщив о своей готовности "идти до конца и любой ценой" защищать свои торговые интересы.

"Вероятнее всего, торговая тема останется главной для финансовых рынков в ближайшее время, но и отчет Минтруда также нельзя игнорировать", - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Элрам.

Акции разработчика ПО Salesforce.com Inc. подешевели на 0,3% после того, как компания подтвердила намерение разместить бонды на $2,5 млрд для финансирования покупки конкурента Mulesoft за $6,5 млрд.

Цена бумаг Micron Technology снижается на 0,4%, поскольку аналитики банка UBS дали рекомендацию "продавать" для акций производителя микрочипов.

Капитализация Nvidia, также выпускающей микрочипы, понизилась на 0,8%. Эксперты Citron Research отметили, что ожидают падения котировок бумаг компании ниже $200 в ближайшее время.

Стоимость бумаг ритейлера Target увеличилась на 0,4%. Компания согласилась заплатить штраф в размере $3,7 млн для урегулирования обвинения в расовой дискриминации при приеме на работу новых сотрудников.