Уолл-стрит растеряла часть роста после новостей об обыске ФБР в офисе адвоката Трампа

Уолл-стрит завершила торги понедельника на положительной территории благодаря смягчению позиции американских политиков в отношении пошлин на китайский импорт, но основные индексы растеряли большую часть роста к концу сессии после сообщений о том, что Федеральное бюро расследований провело обыск в офисе Майкла Коэна, личного адвоката президента Дональда Трампа.

Среди отраслевых индексов S&P 500 в лидерах оказались акции технологического сектора и сектора здравоохранения. Рост бумаг Merck & Co Inc дал наибольший толчок Dow, а бумаги Apple возглавили подъем среди компонентов Nasdaq.

Американский фондовый рынок укрепился после того, как главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу сказал в эфире телеканала CNBC, что президент готов сформировать международную коалицию для решения торговых вопросов, связанных с Китаем.

Однако индексы утратили часть позиций ближе к концу торгов после новостей о том, что сотрудники ФБР в понедельник пришли с обыском в офис Коэна на основании запроса от спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Инвесторы ждут начала сезона отчетности компаний - в пятницу результаты за первый квартал должны представить такие крупные банки, как JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний в составе S&P 500 увеличилась на 18,5 процента по сравнению с предыдущим годом, что станет самым существенным ростом за последние семь лет.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,19 процента до 23.979,10 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,33 процента до 2.613,16 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,51 процента, поднявшись до 6.950,34 пункта

Бумаги производителя геннотерапевтических препаратов AveXis подскочили на 81,6 процента после того, как швейцарская фармкомпания Novartis предложила купить американскую фирму за $8,7 миллиарда.