Уолл-стрит закрылась в минусе из-за падения акций Amazon

Фондовый рынок США снизился по итогам волатильной сессии среды, поскольку рост акций потребительского сектора и сектора здравоохранения нивелировало резкое падение бумаг Amazon и продолжившееся снижение акций технологических компаний.

Все три основных индекса завершили день на отрицательной территории на фоне начавшейся во вторник распродажи бумаг техсектора после существенного роста в понедельник.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,04 процента до 23.848,42 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,29 процента до 2.605 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,85 процента, опустившись до 6.949,23 пункта.

Акции онлайн-ритейлера Amazon в ходе торгов снижались на 6,7 процента, теряя более $53 миллиардов в рыночной стоимости после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен преследовать компанию и добиваться ужесточения налогового режима для нее. Позднее акции Amazon отыграли часть потерь и закрылись снижением на 4,4 процента.

Бумаги автопроизводителя Tesla подешевели на 7,7 процента, расширив потери предыдущих торгов, из-за снижения кредитного рейтинга и сообщений о том, что власти США займутся расследованием смертельной аварии и возгорания автомобиля Model X в Калифорнии.

В противовес этому акции компаний потребительского сектора, сектора недвижимости, телекоммуникационного сектора и сектора здравоохранения укрепили позиции.

Индекс энергетического сектора S&P понес сильнейшие потери среди 11 основных отраслевых индексов S&P, снизившись на 1,99 процента из-за падения цен на нефть после выхода данных, указавших на увеличение запасов в США.

Рынки проигнорировали сообщение министерства торговли США о том, что рост американской экономики в четвертом квартале замедлился не так сильно, как сообщалось прежде, поскольку потребительские расходы росли максимальными квартальными темпами за три года. ВВП США в последние три месяца 2017 года расширился на 2,9 процента к аналогичному периоду 2016 года. Прежде сообщалось о росте на 2,5 процента.