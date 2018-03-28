Уолл-стрит завершила торги резким снижением из-за распродажи техсектора

Американский фондовый рынок закрыл сессию вторника резким снижением, при этом все три основных индекса показали отрицательную динамику четвертый раз за последние пять сессий на фоне распродажи бумаг технологического сектора.

Давление на сектор оказали беспокойство о государственном регулировании, связанное с активным ростом акций, и вопросы, касающиеся политики конфиденциальности Facebook.

Бумаги Facebook подешевели на 4,9 процента до $152,22, в этом месяце потеряв уже около 15 процентов. Индекс интернет-компаний, входящих в Nasdaq, показал максимальный однодневный процентный спад с июня 2016 года.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,43 процента до 23.857,71 пункта, индекс S&P 500 - на 1,73 процента до 2.612,62 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,93 процента до 7.008,81 пункта. После роста до рекордного максимума 26 января Уолл-стрит подверглась давлению из-за беспокойства о динамике инфляции, темпах повышения ставки ФРС и вероятности глобальной торговой войны. S&P 500 снизился на 9,1 процента по сравнению с рекордным значением.

Падение бумаг Facebook продолжило отрицательно сказываться на технологическом секторе, который с начала марта потерял 5,2 процента и может показать худшую месячную динамику с апреля 2016 года.

Беспокойство о конфиденциальности персональных данных усилилось во вторник, после того как бывший сотрудник Cambridge Analytica рассказал о работе канадской компании AggregateIQ над программным обеспечением Ripon, которое позволяло выявить избирателей, голосующих за Республиканскую партию, в преддверии президентских выборов 2016 года в США.

Стоимость бумаг Nvidia снизилась на 7,8 процента после того, как производитель чипов временно приостановил испытания беспилотных автомобилей по всему миру.